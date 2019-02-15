تعرف على إيراد "قصة حب" في "عيد الحب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 13 فبراير فيلم "قصة حب" للمخرج عثمان أبو لبن، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الحب.

وحقق الفيلم في ثان أيام عرضه إيراد بلغ 441 ألفًا و979 جنيهًا، ليحتل المركز الثاني بعد فيلم "نادي الرجال السري" الذي جاء في المركز الأول بعد وصول إيراده أمس لمليون و144 ألفًا و254 جنيهًا.

"قصة حب" إنتاج وقصة ياسر صلاح، سيناريو وحوار أماني التونسي، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدي، حنان سليمان، وفرح يوسف، إخراج عثمان أبو لبن.