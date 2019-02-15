رحيل مدير التصوير محسن نصر عن 84 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت، مدير التصوير الكبير محسن نصر، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وأعلن الخبر مدير التصوير سعيد شيمي، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، وكتب "الفنان الكبير الذى رجع الى ربه فجر اليوم، مدير التصوير محسن نصر".

محسن نصر قدم للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة على مدار مشواره الفني الطويل، من أبرزها "غرام في الكرنك، القاهرة 30، الرصاصة لا تزال في جيبي، الزوجة الثانية، الأرض، على من نطلق الرصاص، شفيقة ومتولي، إحنا بتوع الأتوبيس، حبيبي دائمًا، كريستال، الهروب".