محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
نشر السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو للفنانة الراحلة نادية فهمي وهي تجسد مشهد الموت في مسلسل "الرحايا".
وكتب عبدالرحيم كمال، في تعليقه: "مشهد المرحومة نادية فهمي المشهد الذي ما زال أداؤها فيه يدهشني ويبكيني ألف رحمة ونور يا ست نادية".
يُذكر أن الفنانة الراحلة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح أمس الخميس عن عمر ناهز التاسعة والستين عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نادية فهمي تجسد مشهد الموت في "الرحايا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.