بالفيديو.. نادية فهمي تجسد مشهد الموت في "الرحايا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر السيناريست عبدالرحيم كمال، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" فيديو للفنانة الراحلة نادية فهمي وهي تجسد مشهد الموت في مسلسل "الرحايا".

وكتب عبدالرحيم كمال، في تعليقه: "مشهد المرحومة نادية فهمي المشهد الذي ما زال أداؤها فيه يدهشني ويبكيني ألف رحمة ونور يا ست نادية".

يُذكر أن الفنانة الراحلة نادية فهمي رحلت عن عالمنا صباح أمس الخميس عن عمر ناهز التاسعة والستين عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، تاركة إرثًا فنيًا كبيرًا.