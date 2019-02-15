رانيا فريد شوقي تكشف عن دورها في "الملك لير"

الفنانة رانيا فريد شوقي

كتبت - إيمان محمد

تشارك الفنانة رانيا فريد شوقي، في مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخراني، وذلك المقرر عرضه علي مسرح كايرو شو في مارس المقبل.

وقالت "رانيا" أنها تقدم شخصيه تدعي "جورنيل" وهي الأبنه الكبرى للفنان يحيى الفخراني ومع تتطور الأحداث يترك

لها والدها حقها الشرعي في الميراث وهو علي قيد الحياة وتقابل هذا الحب والتضحية بأعاقه والدها ومعامله لم تحدث من قبل".

وتابعت :"وذلك بالاتفاق مع شقيقتها "ريجان" والذي تقدم هذه الشخصية

الفنانة ريهام عبد الغفور علي ندم والدهم بشتي الطرق لذلك التصرف الأبوي وذلك في إطار درامي بحت.

ويذكر أن العرض المسرحي بطولة كوكبة من النجوم منهم الفنان يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، رانيا فريد شوقي، ريهام عبد الغفور، محمد فراج، أحمد عزمي، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، ناصر سيف، إخراج تامر كرم.