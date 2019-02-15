شاهد.. حسني صالح ينعى محسن نصر بكلمات مؤثرة

مدير التصوير محسن نصر كتبت - إيمان محمد نعى المخرج حسني صالح، مدير التصوير محسن نصر الذي وافته المنية، صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك". وكتب "صالح" في تدوينة عبر صفحته قائلًا :" البقاء لله.. مدير التصوير محسن نصر فى ذمة الله.. وداعًا.. أنتم السابقون ونحن اللاحقون.. الزهور تتساقط نلقاكم على خير فى المكان الأفضل".

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