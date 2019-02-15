في ذكرى وفاتها الـ12.. تعرف على أهم محطات في حياة فاتن فريد

فاتن فريد

كتب - أحمد عمرو:

يحل اليوم ذكري الـ12 لوفاة النجمة فاتن فريد، ولدت في القاهرة، لأم وأب مصريين، كان جمالها اللافت وصوتها المميز شهادة عبورها لعالم الفن والشهرة، التحقت بمعهد الفنون الموسيقية القسم الحر في 1975، حققت فاتن النجومية في سوريا ولبنان ثم عادت إلى مصر، لتدخل عالم الغناء، و التمثيل، كما أيضاٌ عملت منتجة لأحد الأفلام.

و من أهم أعمالها "صراع الأقوياء"، "امراة تدفع الثمن"، "ولو بعد حين"، "الجدعان الثلاثة"، "الخطيئة السابعة" "عروس بولاق"، "رجل خطير"، "الست إبتسام"، "وحوش المينا"، والذي يعتبر بداية تقديمها كبطلة مطلقة للجمهور بطلة مطلقة، مع كونها أهم نجوم هذه الفترة، كما إنتجت النجمة الراحلة فاتن فريد فيلم "بياضة"، و كان آخر أعمالها مسلسل "بطة و اخواتها".

تزوجت الفنانة فاتن فريد وأنجبت خمس بنات، وقبل وفاتها بعام تقريبا تزوجت مرة أخرى من رجل الأعمال محمود

خليفة، والذي كان يملك محطة بنزين.

لم يكن أحد يعلم أن بسبب تلك الزيجة، ومحطة البنزين، أن ستُنقل أخبار الفنانة من صفحة الفن إلى نجمة في صفحة الحوادث، حيث أنه في يوم الخميس الموافق 15 فبراير عام 2007، حدث بين زوجها وعامل محطة البنزين الذي يعمل لديه وكان يدعى ياسر علي عبدالله، والذي يبلغ من العمر 25 عاماٌ، قرر أن يذهب إلي الفنانة الرقيقة فاتن فريد كي يستعطفها أن تتدخل وتحل المشكلة عسى أن يصفح عنه زوجها وتتم عودته لعمله إلا أنه وجد معاملتها معه قد أختلفت عن السابق حيث كانت تعطف عليه بسخاء، الأمر الذي جعله يخرج عن شعوره ويقرر الثأر فقد وضح له

عدم تجاوبها معه وفي تلك الأثناء لمح سكيناٌ علي المنضدة وعلي الفور جاءته الفكرة الشيطانية وشرع في طعنها عدة طعنات متفرقة بين البطن والصدر، و تسببت تلك الطعنات إخراج أحشاء النجمة، كما سدد طعنة نافذة بالصدر، أحدثت جرحاٌ في الرئة، تسبب في نزيف داخلي، فأنطلقت صرخات الضحية وتجمع الجيران وفر المتهم هاربا، تتبع الحارس خطواته، وأمسك به وسلمه لرجال المباحث.

وحضرت هويدا أبنة الفنانة الراحلة التي تسكن بجوارها علي صوت الصرخات، شاهدت والدتها ترقد علي الأرض والدماء تنزف منها بغزارة، أحتضنتها بقوة رددت الأم بصوت ضعيف: "ياسر قتلني، وتوقفت كلماتها وراحت في غيبوبة"، لتكون آخر صورها في الحياة صورًا ملطخة بالدم.

واستدعى الجيران سيارة الإسعاف ونقلت المطربة إلي مستشفي الهرم وبعد ساعة من الدخول أنتقلت روح النجمة القديرة فاتن فريد للمولي عز وجل، داخل غرفة العناية المركزة.

شيعت جنازة الفنانة الراحلة فاتن فريد عن عمر ناهز الـ62 عاماً من مسجد "الصباح" بالهرم، وتم دفنها بمدافن الأسرة بمدينة 6 أكتوبر وسط حضور كبير من محبينها، و زملائها من داخل الوسط الفني.