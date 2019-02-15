شاهد.. رسالة تامر حسني لجمهوره في عيد الحب

كتبت - إيمان محمد

وجه المطرب تامر حسني، رسالة لجمهوره عن الصعوبات التي يواجهها المحبين دائمًا خلال علاقتهم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتب تامر عبر صفحته قائلًا :"مفيش قصة حب خاليه من الصعوبات بس القوه الحقيقيه في الحب إنكم تعرفوا إزاي

تتعاملوا مع الصعوبات عشان تحافظوا على اللي بينكم ..اسباب الفراق كتير.. في اللي مصبرش على حبيبه.. في اللي مصانش الحب.. في اللي إختار غلط.. في اللي ساب غصب عنه بسبب الظروف القهريه ".

وتابع:"في النهايه الوجع والندم واحد والأصعب لما تفوق في وقت ويكون فات الأوان بتفضل شايف ذكرياتكم في كل مكان تروحه وخصوصاً اماكنكم المعتاده ..وقمة الوجع لما تندمج مع ذكرياتك من كتر ألمك وتفتكر انك ممكن تصلح الماضي وتفوق على انه للأسف مينفعش ..حافظوا على حب العمر.. إن شاء الله كليب ناسيني ليه إخراج سعيد الماروق".