شاهد بمناسبة ”عيد الحب“.. هدية “مريم حسين” باهظة الثمن وتعلق وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 11:29 صباحاً -

تلقت الفنانة المغربية ، مريم حسين، سيارة فاخرة، هدية بمناسبة ما يسمى ”عيد الحب“ أو ”الفالنتاين“.

ونشرت الممثلة المغربية صورة عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستغرام“ تظهر فيها وهي تجلس على مقدمة السيارة المحاطة بشريط أحمر كأنها هدية، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: ”لقد وصل عيد الحب مع المفاجأة الكبرى“.

والسيارة الفارهة من طراز ”استون مارتن فانكويس“، وهي أحدث سيارة في سلسلة سيارات DB، لكنها لم توضح من صاحب الهدية باهظة الثمن.

ويبدأ سعر أستون مارتن في الإمارات العربية المتحدة من 1,260,000 درهم إماراتي؛ أي ما يعادل 343100 دولار أمريكي أو 1,286,600 ريال سعودي.