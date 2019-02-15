ياسمين عبد العزيز تهاجم طليقها: “بطل كدب”

متابعة بتجــــــــــــرد: هاجمت الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز طليقها رجل الأعمال محمد حلاوة، زوج الممثلة المصرية ريهام حجاج الحالي، بطريقة غير مباشرة حيث وصفته بالكذاب.
وكتبت عبد العزيز في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع”.
ويأتي ذلك بعد أن قامت ريهام حجاج بنشر مقطع مقطع فيديو مع زوجها محمد حلاوة، وقال فيه: “مش أي حد يشتري ورد أبقي أنا اللي باعتهوله.. أنا بشتري ورد لمراتي بس”.
وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صور ورد جاء لها هدية، وعلقت: “قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه”، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة، الذي تزوج من ريهام حجاج، مؤخرا.
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