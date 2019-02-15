ياسمين عبد العزيز تهاجم طليقها: “بطل كدب”

متابعة بتجــــــــــــرد: هاجمت الممثلة المصرية ​ياسمين عبد العزيز​ طليقها رجل الأعمال ​محمد حلاوة​، زوج الممثلة المصرية ​ريهام حجاج​ الحالي، بطريقة غير مباشرة حيث وصفته بالكذاب.

وكتبت عبد العزيز في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع”.

ويأتي ذلك بعد أن قامت ريهام حجاج بنشر مقطع مقطع فيديو مع زوجها محمد حلاوة، وقال فيه: “مش أي حد يشتري ورد أبقي أنا اللي باعتهوله.. أنا بشتري ورد لمراتي بس”.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد نشرت صور ورد جاء لها هدية، وعلقت: “قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه”، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة، الذي تزوج من ريهام حجاج، مؤخرا.