مالوما وحيدًا في عيد الحبّ – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: أمضى النجم الكولومبي العالمي مالوما ليلة عيد الحبّ وحيدًا في منزله.

وشارك مالوما الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور يظهر فيها بملابس النوم، وهو يحمل بيده وردة حمراء كبيرة وكتب في تعليقه عليها: “محبوبكم اللاتيني”.

صور مالوما حققت ما يقارب المليار علامة إعجاب بعد أقل من أربع ساعات على نشرها عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بشعبية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا، كما وحصل مؤخرًا على جائزة “أفضل ألبوم غنائي لاتيني” ضمن مهرجان Latin GRAMMY Awards 2018 لهذا العام.

نفيد بالذكر أن مالوما فاز مؤخرًا بمعظم الإستفتاءات الجماهيرية التي تم ترشيحه فيها متفوقًا على عدد كبير من الفنانين الذين سبقوه إلى عالم الإحتراف.