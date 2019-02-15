ما هو الإجراء القانوني بحق الأمير فيليب بعد حادث السير؟

متابعة بتجــــــــــــــرد: أفادت هيئة الادعاء البريطانية أنّ دوق ادنبره الأمير فيليب، لن يواجه أي تهمة قانونية بعد حادث السيارة الذي تعرّض له على طريق ساندرينجهام الشهر الماضي.

فبعد مراجعة المعطيات، أشار التقرير إلى أنّ سيارة “لاند روفر” التي كان يقودها الأمير على طريق فرعي لسلوك الطريق العام اصطدمت بسيارة “كيا” وانقلبت وقد خرج الأمير سالماً منها، في حين أصيبت سائقة السيارة الأخرى بخدوش وراكبة أخرى بكسر في المعصم بينما لم يصب الرضيع الذي كان في المقعد الخلفي.

ونتيجة الحادث، قرر الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية البالغ من العمر 97 عاماً، التخلي عن رخصة قيادة السيارة “طوعاً” كما أعلن قصر باكينغهام.