Feb 15, 2019
بعد ان كان من المقرر ان تغيب عن شهر رمضان 2019، اتخذت الممثلة نيللي كريم قرارها بالظهور في الشهر الفضيل حيث ستطل بمسلسل جديد يحمل عنواناً مبدئياً وهو “الفرصة الأخيرة”، اخراج احمد مدحت، كتابة عمرو الدالي، واحمد وائل وانتاج جمال العدل.
المسلسل سيشكل مفاجأة عند الجمهور لناحية التشويق في نصه، اضافة الى مغامرات كثيرة.
وكما سبق ووعدت نيللي الجمهور ان المسلسل سيكون من النوع الكوميدي خاصة بعدما اطلت في السابق بعدة مسلسلات فيها ألم وحزن وقالت “المسلسل مافيش نكد خالص بس ضحك”.
تطل نيللي بالمسلسل في قالب كوميدي حيث ستظهر بصورة لم يسبق ان ظهرت بها في السابق ابداً.
المسلسل بطولة نيللي كريم وآسر ياسين ونخبة من وجوه الدراما.
نذكر ان “كريم” كانت قد اطلت في رمضان 2018 بمسلسل يحمل عنوان “اختفاء”.
كانت هذه تفاصيل خبر نيللي كريم و”الفرصة الاخيرة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.