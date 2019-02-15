ريم الشريف: كل شي بوقتوا حلو.. وأعشق هذا الشخص أولاً وأخيرًا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة ريم الشريف بأنها لا تعيش قصة حب في الفترة الحالية، وذلك بعد طرحها لأغنيتها الجديدة "صدمني بشي" مؤخرًا، بطابع رومانسي.

وقالت ريم لـ"فوشيا"، إن الفنان عندما يؤدي أغنية عن الفراق، ليس بالضرورة أن يكون يعيش هذه الحالة، أو عندما يغنّي عن الحب ليس شرطًا أن يكون مغرومًا، مشددة على أن الفنان يجب أن يكون إحساسه عال في كل الحالات عند تأدية أغانيه، حتى وإن كان لا يعيش أجواءها.

والأغنية من كلمات علي المولى، وألحان جيمي ياسين، وهي باللهجة اللبنانية، حيث أشاد جمهور الفنانة الشابة بجماليتها التي جاءت لتتلاءم مع صوتها الجميل.

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