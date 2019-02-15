شاهدوا.. طليق ياسمين عبد العزيز يرد بشكل غير مباشر بعد نشرها هدايا عيد الحب‎

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 09:56 صباحاً -

فاجأت الممثلة ريهام حجاج متابعيها بنشرها فيديو عبر خاصية الستوري على أحد حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيه الى جانب زوجها محمد حلاوة، طليق الممثلة ​ياسمين عبد العزيز​ الذي قال في الفيديو: “مش أي حد يشتري ورد ابقى أنا اللي باعته، أنا بشتري ورد لمراتي بس”.



وجاء هذا التصريح بعدما نشرت الممثلة ياسمين عبد العزيز مجموعة صور لهدايا تلقتها بمناسبة عيد الحب، وكتبت تعليقا عليها مشيرة الى أن الشخص الذي ارسلها إليها هو رجل متزوج وطالبت زوجته بمحاسبته.



وكتبت عبد العزيز في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “بطل كذب يا إسماعيل بيه ولا الشبشب اترفع”.

وكانت عبد العزيز قد نشرت صور ورد جاء لها هدية، وعلقت: “قول للزمان ارجع يا زمان، ما تحوش جوزك يا إسماعيل بيه”، ما فسره المتابعون على أنها تقصد طليقها محمد حلاوة، الذي تزوج من ريهام حجاج، مؤخرا.

يذكر أن ياسمين عبد العزيز أعلنت منذ فترة في بيان رسميّ أنها انفصلت رسميا عن زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، وأن طلاقها وقع منذ عام تقريبا. وبعد فترة أعلنت الممثلة ريهام حجاج عن زواجها من محمد حلاوة طليق ياسمين عبد العزيز.

يشار إلى أن ياسمين تشارك في رمضان 2019 بمسلسل “الملكة” من تأليف عبد الله حسن أمين جمال وطارق الكاشف وإخراج حسام علي.