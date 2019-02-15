شاهد… ممثل سعودي يصف العمل مع حليمة بولند بـ “النحس”!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 05:42 صباحاً -

اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند بسبب خوفه من النحس .

جاء ذلك في حوار معه على قناة “روتانا خليجية” قائلاً : كلما حاول التعاون مع العمل معها صار فيه شيء نحس .

وأضاف أن هناك العديد من المشاكل التي تظهر كلما تعاون معها ،مؤكداً أنه ليس له ذنب بهذا النحس.. وأنهما الإثنان مظلومان .

كما نفى منقاح اتهامه بإستغلال دوره كمنتج في إختيار الأدوار مثلما قيل في مسلسل “طاش ما طاش” ، مؤكداً أنه لا يفرض نفسه على أي عمل .