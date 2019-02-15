شاهد.. الظهور الأول لوالد رانيا يوسف: “احن رجل في الدنيا مع انه عسكري “!

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 05:42 صباحاً -

قدمت الفنانة المصرية رانيا يوسف، فى الحلقة الثالثة من برنامجها More about Rania ، والدها فى أول ظهور له على السويشال ميديا ، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير، وكان ومازال يدفعها للأمام ، كما أنه يحمل روحا هادئة وراضية.

قالت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعتبر والدها أحن رجل فى الدنيا مع انه عسكري ولكنه كان عسكري خارج البيت ولكن في البيت حنين جدا، كما أنه متفاهم جدا، ولا يتدخل فى قرارتها ، وهو ليس محب للماديات ، أن والدها يعيش معها فى منزلها، بعد انفصالها عن زوجها منذ تسع سنوات.

فيما قال والد الفنانة رانيا يوسف، أن رانيا طيبة بشكل زائد عن اللازم ، الى أقصى درجة ليس مع الإنسان فقط، بل مع الحيوانات أيضا وتلك الصفة التى أعتز بها فى ابنتى،كما اننى أعتبرها صديقة.