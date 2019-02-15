برومو Frozen 2 يتخطى الـ 10 مليون مشاهدة في 24 ساعة!.. فيديو

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 05:42 صباحاً -

لم ينتظر برومو الجزء الثاني من فيلم Frozen, والذي طرحته شركة ديزني امس, إلا 24 ساعة ليتخطى 10 ملايين مشاهدة مع مرور أقل من يوم على طرحه عبر يوتيوب، وهو ما يبرهن على التشويق الذى تضمنه البرومو الذى ظهر فيه أبطال الجزء الأول بجانب حجم الجماهيرية الذى يتمتع بها الفيلم من قاعدة كبيرة اكتسبها جراء طرح الجزء الأول.

وظهرت الملكة إلسا والتي تقوم بالأداء الصوتي لها إيدينا مينزل وتتحول إلى بطلة خارقة من أجل التغلب على جسم ضخم من الماء، واجتمعت في وقت لاحق مع بعض الوجوه المألوفة، اختها الأميرة آنا وتقوم بالأداء الصوتي لها النجمة كريستين بيل، وكريستوف ويقوم بالأداء الصوتى له جوناثان جروف.

ومن المقرر أن يتمكن محبو الفيلم من مشاهدة الجزء الثانى من فيلم “Frozen” فى دور العرض فى 22 نوفمبر القادم.

جدير بالذكر أن الجزء الأول من “Frozen” تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وقد نال عددا هائلا من الجوائز أهمها جائزة الأوسكار الأولى، جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما توج بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».