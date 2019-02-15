اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: احتفل الفنانان سامح حسين وساندي بالعرض الأول لفيلمها الجديد "عيش حياتك" الذي أُقيمَ بضاحية التجمع بحضور فريق عمل الفيلم الذي كتبته وسام حامد زوجة "حسين" واستقبلته الصالات المصرية اعتباراً من مساء أمس.
وحضر العرض الخاص مجموعة من الفنانين منهم سامية الطرابلسي وأحمد حلاوة من الابطال، بالإضافة إلى سعد الصغير، حنان مطاوع، وهاني رمزي الذين حرصوا على القدوم ومشاهدة العمل لتهنئة أبطال العمل.
هذا وتدور أحداث "عيش حياتك" في إطارٍ اجتماعي كوميدي حول إبراهيم الشخص المتحفظ طوال الوقت، والذي يسافر مع داليا زميلته من أجل تصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، ويكون لديه رغبه في تغيير صورته بعين ابنه الذي يحب زوج طليقته أكثر منه.
كانت هذه تفاصيل خبر سامح حسين وساندي يحتفلان بـ"عيش حياتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.