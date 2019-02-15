فنانات خلعن الحجاب بعد سنواتٍ من الالتزام

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: لم تكن الفنانتان سهير رمزي وشهيرة الوحيدتان اللتان قررتا خلع الحجاب، فالوسط الفني مليء بالحكايات عن فنانات ارتدين الحجاب في عز شهرتهن وتخلين عنه لاحقاً.

شيحة

أبرز هذه الحالات الفنانة حلا شيحة التي ارتدت الحجاب ثم النقاب في العام 2006 وفضلت الابتعاد عن الساحة الفنية بشكلٍ كامل لسنواتٍ طوال، قبل أن تُفاجِئ متابعيها بقرار خلعه الحجاب والعودة للتمثيل في الصيف الماضي. وهي الخطوة التي أخذت جدلاً طويلاً بردة فعل الجمهور. خاصةً أنها أطلقت تصريحات انتقدت فيها الوسط الفني خلال فترة نقابها، وأبدت أسفاً على فترة عملها فيه!

العاصي وصبري

أما الفنانة إيمان العاصي فارتدت الحجاب لعدة أشهر بعد نجاحها في مسلسل "حضرة المتهم أبي" أمام الفنان نور الشريف واعتزلت التمثيل لفترةٍ وجيزة قبل أن تعلن عودتها للتمثيل وتتخلى عن الحجاب، فيما ارتدت الفنانة عبير صبري الحجاب لنحو 6 سنوات تحولت فيها لداعية تقوم بتقديم برامج دينية. لكنها خلعت الحجاب وعادت لتقديم المشاهد الجريئة بعد خلعه بفترة.

موناليزا وعادل

الفنانة موناليزا التي عرفها الجمهور في فيلمي "همام في امستردام" و"اصحاب ولا بيزنس" ارتدت الحجاب لنحو 10 سنوات وسافرت للولايات المتحدة لكنها تخلت عنه وأبدت رغبتها في العودة للتمثيل قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة مجدداً. فيما ارتدت غادة عادل الحجاب لنحو عامين قبل أن تعود للتمثيل بفيلم "الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز.

بدر والمهندس وشاهيناز

وارتدت الفنانة سوسن بدر الحجاب لمدة عامين، وهو نفس موقف الفنانة الراحلة ميرنا المهندس التي ارتدت الحجاب لفترة خلال مرضها قبل أن تخلع الحجاب وتعود للتمثيل مجدداً، فيما خلعت الفنانة شاهيناز الحجاب بعد نحو 10 سنوات من ارتدائه. علماً بانها عادت بقوة للحفلات وتقديم الأغنيات بعد خلعه.

نورهان

واعتزلت الفنانة نورهان التمثيل لنحو 10 سنوات بعد تألقها في مسلسل "عائلة الحاج متولي" حيث ارتدت الحجاب قبل ان تعود بعد 9 سنوات للتمثيل وتخلع الحجاب بعد طلاقها من زوجها.



وهبة وشهيرة وشادية

يُذكر أن الاعلامية بسمة وهبة ارتدت الحجاب لفترة بدورها وتراجعت عنه لتعود الى الشاشة وتتابع عملها قبل أن تغيب مجدداً بداعي المرض. مع ضرورة الإشارة إلى أن الفنانة شهيرة تراجعت عن قرارها بخلع الحجاب مراعاةً لرأي الأزهر، وأعلنت احترام توصياته وعودتها لغطاء الرأس الذي اعتادت وضعه مع بروز خصلات من شعرها على الوجه.

ولا بد من التذكير هنا بحجاب الفنانة الراحلة شادية التي تكاد تكون الفنانة الوحيدة التي اعتزلت في عز عطائها والتزمت الحجاب ملتزمة بشروطه وابتعدت عن الاضواء نهائيا لحين وفاتها.

