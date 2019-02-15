13 مارس.. تكريم محمد رمضان وخالد الصاوي وصبا مبارك في لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يقيم المنتج اللبناني سامر الزروي، في 13 مارس المُقبل حفل توزيع جوائز وتكريمات "كريستال أورد" في لبنان، بحضور نجوم الوسط الفني في العالم العربي.

ويشهد حفل هذا العام تكريم عدد كبير من النجوم العرب، فمن مصر سيتم تكريم "محمد رمضان، خالد سليم، طارق لطفي، خالد الصاوي، أحمد فريد، داليا البحيري، والمذيعة هبة الاباصيري، أيمن قنديل".

ومن سوريا "أسعد فضة، عابد فهد، صفوان عابد، صباح الجزائري، ميلاد يوسف"، ومن الأردن صبا مبارك، ومن لبنان "علاء زلزلي، كارمن لبس، سعيد الماروق، فادي إبراهيم، عمار شلق، باسم مغنية، المنتج رائد سنان والمنتج صبحي سنان".