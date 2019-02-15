اليوم.. سامح الصريطي يتلقى العزاء في نادية فهمي بمسحد عمر مكرم



قال الفنان القدير سامح الصريطي الزوج السابق للفنانة الراحلة نادية فهمي، إنه سيتلقى اليوم الجمعة العزاء في وفاة الراحلة بمسجد عمر مكرم بالقاهرة.

وأضاف الصريطي ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن ابنته آية

وصلت إلى القاهرة مساء الخميس قادمة من لندن لتلقى العزاء هي وشقيقتها الفنانة ابتهال في وفاة والدتهما.كان جثمان الراحلة نادية فهمي قد وورى الثرى بمقابرالأسرة بالبساتين ، وذلك عقب تشييع جثمانها من مسجد السيدة نفيسة عقب صلاة عصر الخميس.وتوفيت نادية فهمي عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض ، حيث كانت تقيم خلال الأشهر الأخيرة بمنزل سامح الصريطي تحت رعاية ابنتها الفنانة ابتهال الصريطي.