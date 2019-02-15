كشفت الفنانة نهى عابدين عن مُشاركتها في فيلم "الهجام" بطولة عمر الشناوي ومحسن منصور. وقالت نهى عابدين، خلال تصريح خاصّ لها إلى "العرب اليوم": "دوري في "الهجام" لم أقدّمه تماما خلال مشواري الفني، إذ أقوم بدور فتاة ليل تتعرّف على رجل أعمال وتتزوج منه طمعا في الاستقرار، إلا أنها تقابل معه العديد من المشاكل، وأثناء صراعها معه تقابل أحمد عبدالله محمود ويقف بجوارها وتتوالى الأحداث". يُذكر أن "الهجام" بطولة عمر الشناوي ومحسن منصور ونهى عابدين وأحمد عبدالله محمود ودعاء مصطفى محمود ووائل عبدالعزيز وإخراج محمد بدير. قد يهمك أيضــــــــــــــــًا : نهى عابدين تستعدّ لتقديم مسلسل "الشارع اللي ورانا 2" نهى عابدين تُبدي سعادتها بردود فعل الجمهور عن بعض أدوارها

كانت هذه تفاصيل خبر نهى عابدين تُؤكِّد على مُشاركتها في أحداث فيلم "الهجام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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