أحمد السعدني يؤكد أن الفنانة نادية فهمي كانت ملتزمة

أعلن الفنان أحمد صلاح السعدني أنه حزن لرحيل الفنانة نادية فهمي، موضحا أنه كان محظوظا في التعامل معها في فيلم "برتيتا".

وأكد السعدني في حديث خاص إلى موقع "لايف ستايل"، أنها كانت فنانة ملتزمة ولم كانت تنظر إلى حجم الدور ولكنها كانت تنظر إلى المضمون، مشيرا إلى أنها كانت دائما تسأل على والده في وقت صحتها.

وأوضح السعدني أن والده الفنان الكبير صلاح السعدني كان يعتز بها كثيرًا كفنانة، بخاصة أنها قدمت معه مسلسل "أرابيسك" وكان دورها قوي حيث كانت تقوم بدور شقيقته، مشيرا إلى أن الفن فقد فنانة مهمة في مجال الأداء المتنوع، وعلى الرغم من إمتناعها عن التمثيل فترة إلا أن الجمهور يتذكرها بأعمالها الخالدة داعيا الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته.

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