إنجي وجدان تكشف سعادتها بردود أفعال "طلعت روحي"

كشفت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية عن مسلسل "طلعت روحي" الذي تقوم ببطولته مع الفنان نيقولا معوض ويعرض حاليا عبر قنوات "سي بي سي".

وقالت إنجي وجدان، خلال حديث خاص لها إلى "لايف ستايل": "لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية عن هذا العمل رغم أنني كنت متوقعة نجاحه لأنه عمل مميز وقصته مختلفة وجديدة ومشوقة"، وتابعت: "عندما عرض عليّ العمل وقرأت السيناريو وافقت على الفور وبخاصة أن الطريقة المكتوب بها العمل مشوقة وتناسب بيئتنا وعادتنا كمصريين، رغم أنه مأخوذ عن عمل أجنبي فإن الفكرة واحدة لكنّ العملين مختلفان تماما، وهو ما جعلني أوافق دون أي تردد".

ويدور مسلسل "طلعت روحي" بشأن فتاة تعمل موديلز والتي قامت بدورها الفنانة سلمى أبوضيف، وفتاة تعمل محامية والتي أقوم بدورها في بداية العمل، ويحدث حادث بين سيارتي "داليدا" التي تعمل موديلز و"عليا" التي تعمل محامية، ويحدث أن روح "داليدا" تتجسد في "عليا" بينما يموت جسدها ويحدث العكس مع عليا أن روحها تطلع لكن جسدها لا يزال موجودا وبه روح "داليدا"، أما عن تعاونها مع الفنان اللبناني نيقولا معوض فتقول: "أنا سعيدة لهذا التعاون كثيرا وشكلنا في هذا العمل ثنائي مميز، ونيقولا فنان بارع قدم العديد من الأعمال الدرامية المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا".

وعلّقت على تكرار تقديمها للأعمال الكوميدية قائلة: "أعشق الكوميديا لكن في إطار من الدراما والحبكة الدرامية المشوقة والممتعة، وخلال العمل أقدم أيضا التراجيديا بأسلوبي وبطريقتي، أما عن تصنيف العمل من جانب الرقابة بمشاهدته لمن هم أزيد من 12 عاما قالت: "أولا أنا مع تصنيف الرقابة للأعمال الدرامية السينمائية، بدلا من حذف العديد من المشاهد التي تخل بالبناء الدرامي للعمل، أما عن هذا التصنيف لمسلسل "طلعت روحي" فعلى الرغم من أن العمل ليس به أي عبارات لا تناسب الأطفال فإنني أحترم هذا التصنيف الذي يوصى بذلك"، وبشأن إمكانية وجود جزء ثانٍ من مسلسل "طلعت روحي" قالت: "في الحقيقة قصة العمل تسمح بوجود جزء ثانٍ له لكننا لم نقرر ذلك إلا بعد انتهاء عرض العمل".

وكشفت عن أسباب عدم تعاونها مع الفنان أحمد مكي رغم تعاونهما من قبل في أكثر من عمل وتقول: "تعاونت مع الفنان أحمد مكي في أكثر من عمل فقد جمعنا مسلسل "تامر وشوقية" في البداية، ثم اشتركت معه في مسلسل "إتش دبور"، وشكلنا ثنائيا ناجحا لكن في رأيي أنا لا أفضل تكرار الثنائيات في أكثر من عمل حتى لو حققوا نجاحا"، وعن ما إذا كانت ستشارك في عمل درامي في الماراثون الرمضاني المقبل قالت: "لا لم أشارك فأنا الآن أحصد نجاح مسلسل "طلعت روحي" ولم أتعاقد على أي عمل لرمضان المقبل".

وتحدَّثت عن ابنها "إسماعيل" وقالت: "ابني لديه 3 أعوام الأن وهو كل حياتي واللحظات التي أجلس بها معه بالدنيا كلها، لذا أحاول أن لا أقصّر معه"، أما عن إنقاص وزنها بشكل ملحوظ قالت: "تعرضت لهجوم كبير قبل إنقاص وزني مما جعلني أقرر أن أنقص وزني تماما، لكن بعد الإنجاب زاد وزني قليلا والآن أسير على حمية غذاية من أجل إنقاص وزني من جديد".

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

إنجي وجدان تشارك الجمهور صورتها وهي طفلة

إنجي وجدان تنضم إلى فريق عمل "طلعت روحي"