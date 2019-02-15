أشرف زكي يشارك في احتفالات مولد السيدة نفيسة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شارك الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، متابعيه عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بصور له خلال مشاركته في الاحتفال بمولد السيدة نفيسة.

وظهر في الاحتفال في حفل الشيخ ياسين التهامي، ورافقه المخرج المصري مجدي الهواري.

واحتفلت الطرق الصوفية الأربعاء 13 فبراير بالليلة الختامية لمولد السيدة نفيسة والتي يقصدها عدد كبير من مريديها من مختلف محافظات مصر، ويقام خيم خاصة لاستقبالهم للاحتفال بمولدها.

من ناحية أخرى، كشف الفنان أشرف زكي، سر انفصاله عن زوجته الفنانة روجينا، قائلًا: «انفصلت عن روجينا مرة واحدة وكانت من 10 سنين أو 11 سنة».

وأضاف خلال لقائه الأخير في برنامج «الطيب والشرير»، والمذاع عبر فضائية ltc: «كتبت مقالة خصيصًا عن روجينا، وكانت تحمل عنوان “سر النجاح روجينا”، لأن الناس بتبان في المحن والشدائد، أحيانا انت مبتبقاش مدرك قيمة إللي جنبك، إلا عندما تتعرض لظرف قاسي، وهذا أنا وجدته في روجينا، ونعمة الصديقة والزوجة والأم والابنة».

يذكر أن أشرف زكي تزوجا من روجينا، وكانت وقتها تلميذته بمعهد التمثيل، وأنجبا منها ابنتين هما مريم ومايا.