رامي عياش يُهدي العشاق "قصة حب" في الفالنتين.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان اللبناني رامي عياش عن هديته لجمهوره بمناسبة عيد الحب "الفالنتين"، موضحًا عبر حسابه على "إنستغرام" أنه اختار أن يطرح أغنيته الجديدة "قصة حب" في هذه المناسبة لكي تكون ملائمة لأجواء الاحتفال بهذا العيد.

والأغنية "قصة حب" من كلمات محمد رفاعي، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، والتي صورها على طريقة الفيديو كليب بإشراف المخرج فادي حداد.

وكان عياش قد شوق جمهوره لهذه الأغنية، منذ أيام، من خلال نشره برومو الأغنية عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معلقًا: "قصة حب قريباً".

ومن المقرر أن يطرح رامي عياش ألبومه الجديد في مارس المقبل، والذي يضم 10 أغنيات، تعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين من لبنان ومصر، ومنهم نزار فرنسيي، نور الملاح، جان ماري رياشي، سليم عساف، كاترين محمود، محمد رفاعي، وغيرهم.

وكان عياش قد أحيا خلال جولته في أمريكا 4 حفلات، في عدّة ولايات، منها فرجينيا، ولوس أنجلس، وهيوستن ودالاس، وكانت جولة ناجحة تابعها المئات من الجاليات العربية في أمريكا.