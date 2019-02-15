شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف .. على موع إطلاق نجم الراب chance البومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم الراب العالمى chance أنه قرر أن يطلق البومه الغنائى شهر يوليو المقبل و هو الخبر الذي زاد حماس محبيه ومعجبيه من مختلف الأعمار .

وكان chance يتردد علي الاستوديو مع نجم الراب الشهير كاني ويست، منذ أواخر العام الماضي ، و ترددت سلسلة من التكهنات أن النجمين يعملان على ألبوم ، و ذلك حسب موقع " uproxx " ، مضيفا أن النجم الشاب أكد أن البومه سيضم مزيجا مذهلا من الأعمال الغنائية المميزة.

يذكر أن chance قدم عدم عدد كبير من الاغاني الناجحة ، و من ابرزها : " no problem " ، و " cocoa butter kisses " و " same drugs " ، و غيرهم .