شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف .. على موع إطلاق نجم الراب chance البومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن نجم الراب العالمى chance أنه قرر أن يطلق البومه الغنائى شهر يوليو المقبل و هو الخبر الذي زاد حماس محبيه ومعجبيه من مختلف الأعمار .
وكان chance يتردد علي الاستوديو مع نجم الراب الشهير كاني ويست، منذ أواخر العام الماضي ، و ترددت سلسلة من التكهنات أن النجمين يعملان على ألبوم ، و ذلك حسب موقع " uproxx " ، مضيفا أن النجم الشاب أكد أن البومه سيضم مزيجا مذهلا من الأعمال الغنائية المميزة.
يذكر أن chance قدم عدم عدد كبير من الاغاني الناجحة ، و من ابرزها : " no problem " ، و " cocoa butter kisses " و " same drugs " ، و غيرهم .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف .. على موع إطلاق نجم الراب chance البومه الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.