شكرا لقرائتكم خبر عن أبيض × أسود.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد الحب مع أولادها.. "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعيش الفنانة سيرين عبد النور لحظات أمومة رائعة، مع أولادها كريستيانو وتاليا، حيث احتفلت بعيد الحب بنشر "فوتوسيشن" بالأبيض والأسود برفقتهم، نالت إعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.



سيرين عبد النور

وكانت آخر أعمال الفنانة سيرين عبد النور المسلسل اللبنانى "الشهر السابع"، والتى شاركت فيه خلال فترة حملها، وعرض فى شهر رمضان الماضى.



سيرين عبد النور وأبنتها تاليا

وكل عام يوم 14 فبراير، يستعد العشاق للاحتفال بـ"الفلانتين" عيد الحب، ويردد كل المحبين جملة "happy valentine’s day"، وترتبط هذه المناسبة بالقديس راعى الحب فلانتين، أو فلنتينوس، الذى يقال إنه توفى شابًا عندما قتل يوم 14 فبراير 269 ميلاديًا، على عكس ما كان متداولًا بأنه توفى عجوزا، ويعرف عنه أنه رجل دين وكان يعتقد بأنه أعدم بعد أن تحدى وعارض حظر الزواج الذى فرضه الإمبراطور الرومانى كلوديوس الثانى، وساعد الجنود على الزواج سراً.