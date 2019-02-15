شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين من ”الخليج 365”: تخلصت من كابوس عشت فيه 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة ميرهان حسين، اليوم الخميس، لأول مرة بعد خروجها من الحبس ، وقضاء المدة المحددة لها وهى 14 يوم فى القضية المعروفة اعلامياً، بـ "كمين الهرم"، من خلال ”الخليج 365” حيث تواجدت قى مقر الجريدة ، وتحدثت عن التجربة وفائدتها بالنسبة لها.



ميرهان حسين مع الزملاء باليوم السابع

وأشارت ميرهان ، إلى أنها كانت حريصة خلال الفترة الماضية على تجاوز الموقف الذى تعرضت له، ولذلك هى من قامت بتسليم نفسها ، الى مديرية أمن الجيزة لقضاء العقوبة المقررة ضدها ، موضحة أنها عاشت فى كابوس على مدار الـ 3 سنوات الماضية منذ حدوث الواقعة.

وتعود ميرهان ، لمزاولة نشاطها الفنى مرة أخرى، باستكمال مشاهدها فى مسلسل "قيد عائلى" يوم السبت المقبل ، وذلك بعدما انتهت من جزء كبير من دورها بالعمل خلال الفترة الماضية، ومن المقرر عرض العمل 2 مارس المقبل، كما تبدأ تصوير أول مشاهدها فى مسلسل "علامة استفهام" مع الفنان محمد رجب، يوم الاثنين، للعرض فى شهر رمضان المقبل.



ميرهان حسين مع الزملاء باليوم السابع



ميرهان حسين ودندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى وعمرو صحصاح



الفنانة ميرهان حسن



ميرهان حسن وع الزميل يوسف رزق



ميرهان حسن والزميل محمد عطية



ميرهان حسين



ميرهان حسين



الفنانة ميرهامن حسين



الفنانة ميرهان حسين



ميرهان حسين



ميرهان حسين



ميرهان حسين فى صالة التحرير