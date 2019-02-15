شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد الحب.. اعرف رسالة محمد حماقى الرومانسية لزوجته؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عيد الحب، وجه المطرب محمد حماقى فى عيد الحب valentine’s day، رسالة رومانسية لزوجته نهلة الحاجرى.

ونشر محمد حماقى، صورة برفقة زوجته نهلة الحاجرى، قائلاً: "عيد حب سعيد لزوجتى نهلة، أتمنى أن تشعرى كم أحبك، وأنا ممتن لأن أكون معك طوال حياتى".



محمد حماقى

ويحيى النجم محمد حماقى، حفلاً غنائيًا احتفالاً بـ"عيد الحب" مساء الليلة، داخل أحد فنادق القاهرة الجديدة، وذلك بصحبة فرقته الموسيقية.

وتشهد كواليس الحفل استعدادات من نوع خاص باعتباره أضخم السهرات الغنائية فى هذه الليلة، والذى يحظى باهتمام كبير من قبل محبيه ومعجبيه، ويأتى حفل حماقى تزامنًا مع تصدر ألبومه الجديد "كل يوم من ده" المركز الأول فى المبيعات والمشاهدات.