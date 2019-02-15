شكرا لقرائتكم خبر عن عايز أقولك ألف بحبك.. أغنية جديدة لـ خالد مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "اللي يفرح ويريح قلب الحبيبة، ويرش علي طعم الدنيا حبة سكر".. بمثل هذه الكلمات كشف المطرب خالد مصطفى عن أجدد أغنياته بعد غياب "الحب الصح"، والتى يحتفل بها مع جمهوره بعيد الحب.

خالد الذى عرف فى مجال الأندرجراوند بلقب "المزيكاتي" باعتياده تقديم حفلات جماهيرية على طريقة الفرق الغنائية فى الساقية وغيرها، وبدأ رحلته الفنية منذ قرابة 4 سنوات، ومن أقدم أغانيه "مش راسى على واحدة" و"عبد الغفار"، يعود خلال هذه الأغنية للساحة بعد غياب أكثر من عام، ويبدأ بها انطلاقة غنائية جديدة يعقبها بعدة أغاني منفرده كل فترة، ويتغنى بهذه الأغنية بكلمات باسم عادل وألحان وتوزيع وليد شراقى.