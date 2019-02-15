شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أكرم حسنى يزور الخليج 365 ويكشف مغامراته العاطفية بمناسبة عيد الحب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اليوم الأربعاء النجم أكرم حسني مقر جريدة وموقع الخليج 365، وذلك بصحبة المنتج ومنظم الحفلات الشهير وليد منصور، ومدير أعمال أكرم، نبيل عبد الحميد.

واستقبل الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير الخليج 365، النجم أكرم حسنى، كما استقبله أيضا الزميل عمرو صحصاح رئيس قسم الفن ورئيس تحرير موقع مجلة عين، حيث تعرف أكرم على أقسام الخليج 365 المختلفة بصالة التحرير، واستوديو التصوير، وذلك قبل أن يعقد الخليج 365 ندوة صحفية لـ أكرم حسني بحضور الزملاء بقسم الفن.

وقدم "حسنى" خلال الندوة التهنئة لجمهوره ولأسرة الخليج 365 بمناسبة عيد الحب ، متذكرا أهم ذكرياته مع الحب في فترة المراهقة وكيف كان يعيش حالة حب بينه وبين بنت الجيران دون كلمة واحدة بينهما.