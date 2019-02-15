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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. الظهور الأول لوالد الفنانة رانيا يوسف .. وماذا تعلمت منه ؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت الفنانة رانيا يوسف، فى الحلقة الثالثة من برنامجها More about Rania ، والدها فى أول ظهور له على السويشال ميديا ، مؤكدة أنها تعلمت منه الكثير، وكان ومازال يدفعها للأمام ، كما أنه يحمل روحا هادئة وراضية.
وقالت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعتبر والدها أحن رجل فى الدنيا، كما أنه متفاهم جدا، ولا يتدخل فى قرارتها ، وهو ليس محب للماديات ، أن والدها يعيش معها فى منزلها، بعد انفصالها عن زوجها .
رانيا يوسف
رانيا يوسف مع والدها
فيما قال والد الفنانة رانيا يوسف، أن رانيا طيبة بشكل زائد عن اللازم ، الى أقصى درجة ليس مع الإنسان فقط، بل مع الحيوانات أيضا وتلك الصفة التى أعتز بها فى ابنتى،كما اننى أعتبرها صديقة.
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