شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فؤاد لبرنامج إنجى أنور "سيرة واتفتحت": الحب الحقيقي هو أمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حل النجم الفنان محمد فؤاد ضيفًا على إنجى أنور فى برنامجها "سيرة واتفتحت" على نغم إف أم 105.3 فى حلقة خاصة بمناسبة "عيد الحب" تم تخصيصها لغير المرتبطين أو ما يسمون بلغة السوشيال ميديا (السناجل) وطرحت فيها إنجى سؤالاً: تحب تكون سنجل ورايق ..ولا مرتبط ومخونق؟!

وقال النجم فؤاد مازحًا إنه يقضى عيد الحب فى هذه الأجواء الشتوية الباردة (تحت البطانية) وأن الحب هو أجمل ما خلق الله فى الحياة وحول فكرة (السنجل) قال: أنا ضد فكرة (السنجل) وأحاربها منذ بدايتى الفنية.. ومعظم أعمالى الفنية ضد فكرة إن الإنسان يعيش وحده أو حتى يرغب فى ذلك.

وأكد أن الحياة أصبحت صعبة على الناس وموازين المجتمع انقلبت وأصبحت معكوسة.. وأن الله لم يخلقنا فى الدنيا لنكون (سناجل) ونعيشها بمفردنا لكن لكى نحب بعضنا البعض ونحيا بالتآلف وأضاف: الحياة أصبحت أصعب من أن يتحمل ضغوطها إنسان بمفرده دون الاستناد على حبيب أو حبيبة لذلك فانا ضد فكرة (السنجل).

وفى سياق متصل أكد فؤاد أن الحب هو أجمل ما خلق الله فى الحياة وهو بالنسبة للإنسان ضرورى لحياته كالماء الذى خلق الله منه كل شيء حي، وحول نغمة الحب فى أغانيه قال: لا أفضل أغانى (الاستغناء) و(الرفض) و(الانتقام) لأننى ببساطة " معنديش مشكلة مع حد" وكنت كثيرًا ما أوصى المؤلفين والشعراء بالتخفيف من أغانى الهجر والانتقام ​.

وأضاف: "معظم اختياراتى الفنية تعبر عن شخصيتى فأنا متسامح فى الحب حتى مع من يسيء لى أو يؤذنى فى مشاعرى وأرى أن أفضل طريقة فى الرد على من يغدر فى الحب هو إنى أعرفه غلطه بالذوق واكسفه ...زى أغنية (أنا ما بقتش حمل جرح ...أنا ما بقتش استنى فرح).. على عكس أغانى (طيب طيب) و(لو ليا حق أنا حقى ما بيتسابش) (هو أنا جيت جنبك"

وبسؤاله عن أغنيته الشهيرة (الحب الحقيقي) أجاب بسرعة: قولا واحدا الحب الحقيقى فى نظرى هو أمي، ووجه فؤاد حديثه إلى إنجى أنور مداعبا إياها: أنا بحب أطلع معاكى فى كل برامجك.. تليفزيون معاكى.. راديو معاكى.. لأنك جدعة وفؤشاوية وشبراوية".