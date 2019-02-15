"هى دى الرومانسية ولا بلاش.. شاهد أحمد فهمى يتحول إلى هدية فى عيد الحب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، احتفل الفنان أحمد فهمى بعيد الحب برسالة رومانسية إلى خطيبته الفنانة هنا الزاهد، نالت اعجاب جمهوره على السوشيال ميديا.

أحمد فهمى وهنا الزاهد نشر الفنان أحمد فهمى، صورة صممت عبر برنامج تعديل الصور "فوتوشوب" وظهر كأنه هدية ملفوفة، بينما تقوم الفنانة هنا الزاهد بحملها مما خلق حالة من الضحك والكوميديا بين جمهوره.

أحمد فهمى ووجه فهمى رسالة رومانسية إلى خطيبته الفنانة هنا الزاهد، قائلاً:" كل سنة وأنتى طيبه يا أحلى حاجة فى حياتى". ويشارك الفنان أحمد فهمى فى مسلسل "الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

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