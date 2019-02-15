اليوم.. هاني رمزي يقدم حفل افتتاح "ملتقى أولادنا" ويسرا تغني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تُفتتح مساء اليوم الجمعة 15 فبراير، الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة.

الملتقى تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، بمشاركة ٣٦ دولة، ومن المقرر أن يقدم الحفل الفنان هاني رمزي، المذيعة جاسمين طه، والطفلة مريم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ينقسم حفل الافتتاح الذي تخرجه الدكتورة أماني سعد لجزئين، الأول يُقام في الساحة الخارجية للأوبرا، ابتداءً من الخامسة حتى السادسة مساءً، ويضم عروضًا فنية لبعض الفرق المشاركة، وفقرات للسيرك القومي.

الجزء الثاني من الحفل يبدأ على المسرح الكبير في تمام السابعة مساءً ويضم ١٨ فقرة تتنوع بين تكريم وكلمات وفقرات فنية، بمشاركة الفنانة الكبيرة يسرا، التي تغني بمشاركة ذوي القدرات الخاصة من كلمات الشاعر أمير طعيمة.