احتفلت الممثلة المغربية مريم حسين بعيد الحب، الذي يصادف اليوم الخميس 14 فبراير. ونشرت مريم حسين صورتين جديدتين لها، عبر حسابها على انستغرام، فقد أطلت مريم حسين بفستان أحمر جريء وبتسريحة شعر ريترو، لتصبح نسخة من نجمة الإغراء العالمية مارلين مونرو ولكن بشعرها البني الداكن وبدت نائمة على سرير مخملي، بينما أطلت في صورة أخرى وهي ممسكة بحبة فلفل حار، مما عرضها للانتقادات من جانب بعض رواد السوشيال ميديا.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: مريم حسين في جلسة تصوير جريئة بمناسبة عيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.