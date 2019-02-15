بوسي شلبي تضع وردة على قبر محمود عبدالعزيز في عيد الحب

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:58 صباحاً -

احتفلت الإعلامية المصرية بوسي شلبي بعيد الحب أمام مقبرة زوجها الراحل الفنان محمود عبد العزيز.

ونشرت بوسي صورة للضريح وهي تضع وردة عليه، وذلك عبر حسابها على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: «كنت أعشق هذا اليوم يوم عيد الحب ليجمعنا هذا اليوم بالمشاعر والحب، وكنت أشعر أن هذا اليوم لي فقط عشان أعبر لك عن كل الحب في قلبي، ولكن أصبح هذا اليوم يوما حزينا، أفتقد قلبي وروحي، أفتقد أغلى الناس سأكون بجوارك أحتفل معك أدعو لك بالحب والرحمة يا حبي الوحيد، هدية لك في هذا اليوم الدعوات بالرحمة ودعوات من أحبك وأحب فنك».

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز توفي يوم 12 نوفمبر عام 2016 بعد صراع مع المرض في أحد المستشفيات الخاصة.