شاهدوا الهدية التي تلقّتها فيفي عبده في عيد الحب

كتب امير فتحي في الجمعة 15 فبراير 2019 12:58 صباحاً -
كشفت الممثلة والراقصة المصرية فيفي عبده عن هدية تلقّتها من احدى السيدات، حيث انها نشرت مقطع فيديو للهدية عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وهي عبارة عن 7 حبّات من التمر وكوب حليب.
واعربت فيفي عبده عن سعادتها بهذه الهدية، حيث انها علقت قائلة: أغلى هدية جاتلي فى عيد الحب”، موجّهة الشكر لمن أرسلها لها.
ولاقى هذا الفيديو اعجاب عدد كبير من المتابعين.
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