جان يامان يحصد جائزة أفضل ممثل صاعد في حفل مجلة GQ التركية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حصل الفنان الشاب جان يامان، نجم مسلسل «الطائر المبكر»، على جائزة أفضل ممثل صاعد في حفل توزيع جوائز مجلة GQ التركية، والذي شارك فيه عدد كبير من نجوم الدراما المصرية.

وقامت الممثلة جوكشي باهادير، خلال تقديمها الجائزة له: «اعترف أني القيت نظرة على ماضي جان في قوقل و أعجبت بنضاله، وسعيدة بتقديمي له الجائزة”.

وكان جان يامان، قد حقق شهرة واسعة بعد مشاركته في مسلسل «الطائر المبكر»، وانضم لنجوم تركيا الوسيمين الذين يتمتعون بقاعدة عريضة من المعجبات.

مسلسل «الطائر المبكر»، بدأ عرضه في يونيو 2018، وتبدأ القصة بسنام، والتي تؤديها “ديميت أوزديمير”، وهي فتاة شابة تعمل في بقالة والدها تجد نفسها مجبرة على الزواج إن لم تجد عملا هي شابة مختلفة عن أختها ليلى فهي طبيعية ومرحة ومليئة بالحيوية.

وعندما تعلم أن شركة الإعلانات التي تعمل فيها أختها ليلى تبحث عن عاملة ستقوم بطلب الحصول على الوظيفة وبعد أن تبدأ العمل هناك ستبدأ مغامرة جديدة.