النجم التركي كان أورغانجي أوغلو يزور أهرامات الفراعنة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تواجد الفنان التركي كان أورغانجي أوغلو، الشهير عربيًا باسم أمير في مسلسل «حب أعمى»، في مصر خلال الأيام الماضية.

أمير، قام بزيارة الأهرامات، ونشر صور من الزيارة عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهر فيها برفقة عدد من الجماهير.

ويتواجد أمير، في مصر لتصوير بعض مشاهد فيلمه الجديد «البارون»، والذي يشارك فيه إلى جانب عدد من النجوم الأتراك.

وتعد هذه هي الزيارة الأولى له في مصر، واكتفى بنشر الصور وإرفاقها بقلب وحصدت الصور على العديد من تعليقات جمهوره العربي الذي رحب بوجوده في مصر.

يذكر أن مسلسل «حب أعمى»، شارك في بطولته كل من نسليهان أتاغول، وبوراك أوزجيفيت، و كان أورغانجي أوغلو، أورهان جونار، و نيشي بايكنت، و زينو ايراجار، و روزجار أكسوي، وغيرهم من النجوم.

وقدم فيه كان شخصية أمير، وهي الشخصية الشريرة والمتحكمة بفضل ما يملكه من أموال طوال المسلسل ورغم تخطيطه في النهاية لقتل كمال والذي قم ببطولته النجم التركي بوراك، إلا أنه يقع في شر أعماله ويرافقه لمشواره الأخير بعد انفجار القنبلة فيهما.