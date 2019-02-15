كيلي جينر تحتفل مع حبيبها بالفلانتين.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشابة كيلي جينر، مجموعة من الصور عبر خاصية ستوري بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام تكشف عن احتفالها بعيد الحب مع حبيبها المغني الأمريكي ترافيس سكوت.

النجمة العالمية كشفت من خلال الصور أن حبيبها ترافيس، قد فرش منزلها على طريقة ورود مزينة على شكل قلوب تمر كيلي جينر من خلالها في ممر المنزل على أنغام الموسيقى الرومانسية مع الشموع في ثاني عيد حب يجمع بينهما.

وكانت كيلي جينر، قد أنجبت من ترافيس سكوت ابنتها ستورمي التي تكمل عامها الثاني خلال شهر فبراير الجاري.

واحتفلت مؤخرا، نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر بعيد ميلاد ابنتها ستورمي، الأول، وهي الآن على استعداد لاستعادة الأضواء نحوها، وظهرت النجمة العالمية البالغة من العمر 21 عاما، على غلاف مجلة ” Architectural Digest” بعددها السنوي.

وارتدت كيلي جينر فستان اعتبره الكثير من المعنيين بالأزياء و الموضة أنه ذو تصميم “مبتكر” بعيد تماما عن التصميمات التقليدية، والفستان هو واحد من أهم تصميمات دار أزياء ” Marc Jacobs “.

ونشرت النجمة العالمية علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير “إنستجرام” و التي تضم اكثر من 126 مليون شخص صورة غلاف المجلة التي تتصدره، اضافة الي كواليس التصوير التي تمت في شهر أكتوبر الماضي لتكون المجلة حاليا، بالأسواق.