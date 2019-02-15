كيم كاردشيان تتجرع الدواء المر للشفاء من مرض نادر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية المثيرة للجدل، كيم كاردشيان، صورة إناء يحتوي على سائل رغوي بني اللون، وذكرت كيم، البالغة من العمر 39 عاما، أن عليها شرب الوصفة الصينية مرتين في اليوم، والتي تمتلك “طعما مقززا”.

النجمة العالمية أكدت على معاناتها من مرض “الصدفية” الجلدي، مما دفعها لاستخدام علاج طبي صيني في محاولة للتخلص منه للأبد.

وأرفقت كيم كاردشيان صورة جديدة عبر موقع التواصل الاجتماعي والصور إنستجرام، وأرفقتها بتعليق جاء فيه: أنا يائسة جدا من مرض الصدفية، لدرجة أني قصدت أخصائي أعشاب صيني وحصلت على وصفة خاصة.

وبحسب تصريحات العارضة المثيرة للجدل، لمصادر صحفية فانه يتوجب عليها تناول الوصفة الصينية لمدة 6 أسابيع متواصلة، حسب ما أوصى به الأخصائي، في محاولة لعلاج المرض الجلدي الذي أصابها، والذي انتشرت عنه شائعات كثيرة قبل أن تؤكدها النجمة بنفسها.

ويبدو، من هذا الأمر أن الطب التقليدي والكيميائي لم ينجح في علاج مشكلة كيم كاردشيان الصحية، وكذلك لم تساعدها نصائح متابعيها على إنستجرام عندما سألتهم عن الحل، فلجأت في نهاية المطاف إلى طب الأعشاب.