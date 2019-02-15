رغم بلوغه السبعين عاما.. ريتشارد جير يستقبل مولودة الثاني.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقبل الممثل والنجم الأمريكي الشهير ريتشارد جير، مولوده الثاني، وهو طفله الأول من زوجته الإعلامية الإسبانية أليخاندرا سيلفا.

النجم العالمي البالغ من العمر 69 عاما، والد لشاب يبلغ من العمر 18 عاما، من زوجته السابقة كاري لويل، فيما أليخاندرا هي والدة لولد عمره 5 أعوام من زوجها السابق.

وكانت جريدة هولا الإسبانية قد نقلت خبر ولادة طفل ريتشارد وسيلفا البالغة من العمر 36 عاماً، وذكرت أن الولادة قد تمّت منذ بضعة أيام.

وعلى جانب أخر، لم يكشف الزوجان اللذان تزوجا العام الماضي عن اسم ابنهما، وكانا قد أعلنا نبأ الحمل في سبتمبر الماضي.

والجدير بالذكر أن هذا الأمر قد جاء قبل أسابيع قليلة من احتفال ريتشارد جير بعيد ميلاده الـ 70، حيث من المقرر أن يحتفل النجم العالمي ببلوغه سن الـ 70 نهاية شهر أغسطس من العام الجاري، وفي نفس الوقت الذي سيحتفل ابنه الأكبر بلوغه سن الـ 18 خلال أيام قليلة.