صور.. جنازة الفنانة نادية فهمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شيعت جنازة الفنانة المصرية الراحلة نادية فهمي، بعد صلاة عصر الخميس 14 فبراير، من مسجد السيدة نفيسة.

واستقبل طليقها الفنان سامح الصريطي وابنتيهما، المعزين أمام مسجد السيدة نفيسة، فيما تغيب نجوم الفن عن حضور الجنازة.

وكانت نادية فهمي قد وافتها المنية صباح الخميس 14 فبراير، عن عمر يناهز 71 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ومن المقرر تلقي العزاء في وفاة الفنانة الراحلة يوم الجمعة 15 فبراير بمسجد عمر مكرم.

يذكر أن الفنانة نادية فهمي كانت قد تزوجت من الفنان سامح الصريطي منذ سنوات طويلة وأنجب منها ابنتين أحدهما الفنانة ابتهال الصريطي، ودخلت دار رعاية للمسنين منذ فترة طويلة، وذلك بسبب اصابتها بالزهايمر.

ونادية فهمي كانت قد قدمت عدد كبير من الأعمال الدرامية، منها: مسلسل “ساكن قصادي”، ومسلسل ”نصف ربيع الآخر”، ومسلسل ”أهالينا”، ومسلسل ”أرابيسك”، ومسلسل ”ضمير أبلة جكمت”، ومسلسل ”الخواجة عبدالقادر”، وفيلم “برتيتا”، وغيرها من الأعمال.