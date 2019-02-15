هكذا احتفل يوسف الشريف بعيد الحب مع زوجته (صورة)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان يوسف الشريف عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" صورة له رفقة زوجته الفنانة والكاتبة إنجى علاء. وعلق الشريف على الصورة: "كل عيد حب وانتي طيبة يا حبيبتي". يُذكر أن إنجي علاء كتبت لزوجها الفنان يوسف الشريف فكرة مسلسل "لعبة إبليس"، الذي كتب له المعالجة والسيناريو والحوار عمرو سمير عاطف، وحقق نجاحًا كبيرًا، خلال عرضه في الموسم الرمضاني وقتها، كما شاركت في التمثيل في مسلسلي لعبة إبليس واسم مؤقت.

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