شهيرة ترتدي الحجاب في عيد ميلادها.. هكذا ظهرت خلال الحفل

ظهرت الفنانة شهيرة في صور عيد ميلادها بغطاء للرأس ولكن بطريقة غير الحجاب التقليدي، بينما ظهرت الفنانة سهير رمزي بجانبها بدون حجاب، وأيضاً حضر عيد ميلاد الفنانة شهيرة العديد من الفنانات، منهن: دلال عبدالعزيز، ووفاء عامر.

حيث نشرت هذه الصور على الصفحة الشخصية للإعلامية دعاء فاروق، عبر موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت الإعلامية دعاء فاروق عن الصور قائلة: «كان تجمع ستاتي لطيف واحتفلنا بعيد ميلاد شهيرة.. كل سنة وأنتِ طيبة يا شهيرة يا أم قلب أبيض».

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حدث جدل حول تخلي الفنانة شهيرة عن الحجاب أثناء عيد ميلادها، رغم أنها أعلنت منذ أيام عن عودتها للحجاب ليس خوفاً من الجدل الذي حدث، ولكنها قالت: لتكون في «زمن من يستعففن».

الجدير بالذكر، أن الفنانة شهيرة قد ظهرت منذ أيام مع الفنانة سهير رمزي بدون حجاب، ولا تضعان أي غطاء على الرأس، وهذا كان خلال زيارتهما لأحد البازارات الخيرية الذي أقيم في أحد المراكز التجارية لتوفير متطلبات المرأة؛ حيث إنه في الفترة الأخيرة وقبل خلع الفنانة شهيرة وسهير رمزي الحجاب، كانتا تظهران بغطاء على الرأس مثل «الكاب» أو «القبعة»، كما ظهرت الفنانة شهيرة في عزاء والد الفنانة نهال عنبر وعلى رأسها كاب يغطي شعرها.