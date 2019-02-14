سولاف فواخرجي، تشارك جمهورها صورتها بالحجاب

شاركت النجمة سولاف فواخرجي جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، بصورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي الحجاب، وعلقت عليها قائلة: «مساكم محب»، وتلقت بعدها الكثير من التساؤلات حول ارتدائها الحجاب، ولكنها لم تقم بالتأكيد أو النفي، كما انشغل البعض في التعليق على شكل سولاف بالحجاب فقط.

على ناحية أخرى، من المفترض أن تخوض سولاف السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «خط ساخن»، الذي انتهت من تصويره منذ عدة أشهر، والمؤجل من العام الماضي نظراً للأزمات الإنتاجية التي كانت تلاحق صناعه، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن القناة التي ستقوم بعرضه خلال الفترات المقبلة.

اقرئي أيضا : في عيد الحب: هذه مواصفات عريس منة فضالي المستقبلي

من ناحية أخرى، يشارك في مسلسل « خط ساخن» كوكبة من النجوم، من بينهم: حسين فهمي، ونضال الشافعي، وصلاح عبدالله، وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، وإخراج حسن صالح، وقد توقف تصويره أكثر من مرة بسبب إصابة نضال الشافعي من جهة، ووفاة والدة سولاف فواخرجي من جهة أخرى.

وفي السياق ذاته، لم تعلن سولاف فواخرجي عن المشاركة في أي عمل دارمي تشارك من خلاله في الموسم الرمضاني المقبل في الدراما المصرية، ولكن من الممكن أن توقع على المشاركة في أحد الأعمال خلال الفترات المقبلة.