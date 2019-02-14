في يوم ميلادها.. لطيفة التونسية التي انطلقت في أرجاء الوطن العربي

تحتفل الفنانة التونسية لطيفة بعيد ميلادها الـ57 حيث ولدت الفنانة لطيفة في 14 من فبراير عام 1961 في تونس، بمنطقة سيدي عمر في ولاية منوبة، لأب عسكري حارب في المغرب، ولأم لا تعرف القراءة والكتابة، تلقت تعليمها حتى مرحلة الثانوية في مدرسة الإخوة في تونس، ثم جاءت إلى مصر لتستكمل دراستها في أكاديمية الفنون المعهد العالي للموسيقى العربية، وحصلت على درجة البكالوريوس بتقدير امتياز.

وسنعرض لكم من خلال هذا التقرير، معلومات تلخص مشوار الفنانة لطيفة.

- هي مطربة وممثلة تونسية ظهرت من خلال برنامج المسابقات «نادي المواهب»، الذي عرض على التليفزيون التونسي عام 1978.

- انتقلت إلى القاهرة لكي تقابل الموسيقار الكبير محمد عبدالوهاب، الذي ساعدها كثيراً خلال بداية مشوارها الفني.

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- أصدرت أول ألبوماتها بعنوان: «عندك شك فى إيه» عام 1985، وبعد هذا الألبوم أصدرت العديد من الألبومات بمختلف الألوان الغنائية، من طربي وديسكو وجاز وتكنو، كما قدمت هذه الأغاني بعدة لغات مختلفة، منها المصري والتونسي والليبي والجزائري واللبناني.

- تعاملت مع كبار الملحنين والشعراء، مثل: بليغ حمدي، وسيد مكاوي، وعمار الشريعي، والشاعر عبدالوهاب محمد.

- دخلت عالم التمثيل في أول فيلم لها: «سكوت حنصور»، في عام 2001، وذلك عن طريق اختيار المخرج يوسف شاهين؛ لتقوم ببطولة هذا الفيلم.

- يعتبر مسلسل «كلمة سر»، أول انطلاقة لها في عالم الدراما التليفزيونية عام 2016.

- أصدرت 27 ألبوماً، ومن آخر ألبوماتها: ألبوم «فريش»؛ لتعود إلى جمهورها بعد غياب دام 4 سنوات؛ حيث يعتبر هذا الألبوم هو الأكثر عدداً في الأغاني خلال مسيرتها الغنائية.

- عقدت قرانها على البليونير السعودي عبدالله صالح كامل، ولكن لم يشأ الله أن يتم زفافها؛ فوقع الانفصال.

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- دخلت إلى عالم تقديم البرامج عام 2011، من خلال برنامج «يلا نغني»؛ فهو أول برنامج لها على شاشة MBC.

- قدمت العديد من الأغاني الوطنية، منها: «تحيا مصر»، و«يبقى أنت المصري»، و« مصر بلد الخير»، و«علم العروبة».