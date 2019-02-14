ماذا قالت بشرى عن ممارسة الرياضة للأطفال؟

نشرت الفنانة بشرى عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» فيديو خلال مشاهدتها لتدريب ابنتها على رياضة الإسكواش، كما علقت على الفيديو قائلة: «رياضة أكتر للأطفال وتليفون وتابلت أقل.. هذا ما أفعله مع أولادي».

الجدير بالذكر أن الفنانة بشرى قد انتهت من تسجيل أغنيتها الجديدة التي من المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة؛ حيث إنها من ألحان أحمد البرازيلي، ومن توزيع إلهامي دهيمة وهندسة الصوت ياسر أنور.

وآخر الأعمال الدرامية للفنانة بشرى هو مسلسل «عوالم خفية»، والذي عرض في الماراثون الرمضاني الماضي، والذي يشارك في بطولته الزعيم عادل إمام وصلاح عبد الله وهبة مجدي وأحمد وفيق وفتحي عبد الوهاب، ومن إخراج رامي إمام، ومن تأليف أمين جمال.

وأيضاً مسلسل «الدخول في الممنوع»، والذي يشارك في بطولته أحمد فلوكس وإيمان العاصي وأمينة وعزت أبو عوف وحسام داغر، ومن تأليف عمرو عبد السميع، ومن إخراج محمد النجار.

ومن الأعمال السينمائية للفنانة بشرى فيلم «ليل داخلي»، والذي يشارك في بطولته محمود حافظ وأيمن القيسوني ومحمد يونس ومينا النجار ومصطفى يونس، ومن إخراج حسام الجوهري، ومن تأليف شريف عبد الهادي.

وأيضاً مسلسل «مش رايحين في داهية»، والذي شارك في بطولته ريم مصطفى ومي سليم وعمر السعيد وسليمان عيد ونبيل عيسى، ومن إخراج أحمد صالح، ومن تأليف عمرو بدر.

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